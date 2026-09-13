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Как Мария Аронова похудела на 22 кг, попала в ловушку мошенников и построила счастье вопреки штампам

Как Мария Аронова похудела на 22 кг, попала в ловушку мошенников и построила счастье вопреки штампам

Мария Аронова сейчас на виду: актриса избавилась от 22 килограммов, активно играют в театре и кино, а дома обрела долгожданное спокойствие.

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