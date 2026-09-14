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Нью-Йорк ежегодно теряет 300 млн долларов из-за несгоревшего газа

Нью-Йорк ежегодно теряет 300 млн долларов из-за несгоревшего газа

Жители и организации Нью-Йорка ежегодно оплачивают природный газ, который так и не доходит до горелок.

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