Трамп заявил, что устал от украинского конфликта и анонсировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он устал от бесконечных обсуждений конфликта на Украине. У него хорошие отношения с главой России Владимиром Путиным и оба лидера скоро сами сядут за стол переговоров.
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