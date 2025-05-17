Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп заявил, что устал от украинского конфликта и анонсировал встречу с Путиным

Трамп заявил, что устал от украинского конфликта и анонсировал встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он устал от бесконечных обсуждений конфликта на Украине. У него хорошие отношения с главой России Владимиром Путиным и оба лидера скоро сами сядут за стол переговоров.

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Комментарии
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Галина Чужая
Как ему не терпится главным по  миру стать. Получить  звание миротворца и премию за вклад в обеспечение мира... к которому он никакого отношения не имеет. Но главнюком  очень  хочется быть🤣🤣
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11 час.
epobedimski
А кто начал войну???
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10 час.
Артур Будаев
Бориска
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9 час.
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