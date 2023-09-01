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"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России

"Атака на аэропорт - лишь начало": На Западе проговорились, что еще приготовят России

Автор - Сергей Васильев Давайте отставим эмоции и попробуем разложить пасьянс из фактов и мотивов.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
При отсутствии симметричных ответов со стороны России Украина наглеет.Удар по трем аэродромам,по городам,применение кассетных боеприпасов остались без симметричное ответа.Тогда не стоит произносить&quot;симметричный&quot;ответ.Имеем бомбардировочную авиацию Су-24,Су-34,Ту-22 м3,но широко не применяем./Это жилой дом в Щебекино,Белгородской обл.
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15 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
эмоции это одно, без подкрепления действиями, это простое ля ля ля.
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13 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
похоже у тебя есть желание развязать всеобщую ядерную войну.......
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13 час.

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