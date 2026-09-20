«Потерпи, само всё пройдет»: москвич с угрозой ампутации попал на прием к хирургу-мигранту, и вот что из этого вышло

Российские поликлиники меняются — причем не только внешне. Постепенно меняется и состав медперсонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ выявила 126 п...
- СИ Тихановский проти...
- СП В Липецке школьни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым