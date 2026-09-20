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«Потерпи, само всё пройдет»: москвич с угрозой ампутации попал на прием к хирургу-мигранту, и вот что из этого вышло

«Потерпи, само всё пройдет»: москвич с угрозой ампутации попал на прием к хирургу-мигранту, и вот что из этого вышло

Российские поликлиники меняются — причем не только внешне. Постепенно меняется и состав медперсонала.

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