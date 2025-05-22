В ГД сообщили о новой волне мошенничества с фейковым повышением пенсии

Мошенники начали использовать новую схему обмана — они создают фальшивые групповые чаты, выдавая их за официальные каналы по «оцифровке данных», где обещают гражданам сохранить трудовой стаж и увеличить пенсию.
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