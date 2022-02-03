Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина из-за угроз из Чечни уезжает за границу

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина покидает пределы Российской Федерации. Как говорится в заявлении редакции, решение о командировке Елены Милашиной за за границу принято «в связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым».
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