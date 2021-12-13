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Косметолог развеяла миф об омолаживающем эффекте от массажа скребком гуаша

Косметолог развеяла миф об омолаживающем эффекте от массажа скребком гуаша

При возрастных изменениях массаж скребком гуаша может вызвать неэстетичное растяжение кожи. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог клиники кожных и венерических болезней Первого МГМУ имени Сеченова Елена Морозова.

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