Косметолог развеяла миф об омолаживающем эффекте от массажа скребком гуаша

При возрастных изменениях массаж скребком гуаша может вызвать неэстетичное растяжение кожи. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог клиники кожных и венерических болезней Первого МГМУ имени Сеченова Елена Морозова.
При возрастных изменениях массаж скребком гуаша может вызвать неэстетичное растяжение кожи. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог клиники кожных и венерических болезней Первого МГМУ имени Сеченова Елена Морозова.
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