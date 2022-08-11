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Юрист Хижняк объяснил, где нельзя курить в многоквартирном доме

Юрист Хижняк объяснил, где нельзя курить в многоквартирном доме

pxhere.com Жилец многоквартирного дома имеет право курить на собственном балконе, это не запрещено российским законодательством, сообщил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

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