Юрист Хижняк объяснил, где нельзя курить в многоквартирном доме

pxhere.com Жилец многоквартирного дома имеет право курить на собственном балконе, это не запрещено российским законодательством, сообщил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.
pxhere.com Жилец многоквартирного дома имеет право курить на собственном балконе, это не запрещено российским законодательством, сообщил эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.
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