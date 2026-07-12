Глава МЭА назвал медленную электрификацию Европы «серьёзной ошибкой»

ПАРИЖ (ИА Реалист). Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Financial Times заявил, что Европа допустила «серьёзную ошибку», не сумев ускорить переход к электрификации экономики после энергетического кризиса 2022 года.