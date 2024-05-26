Французский евродепутат объяснил, почему консерваторы Европы не могут объединиться

Несмотря на то что во многих странах Евросоюза крайне правые партии лидируют в опросах общественного мнения перед июньскими выборами в Европарламент, им будет трудно найти общий язык между собой и выработать единую стратегию, заявил «Известиям» независимый евродепутат от Франции Эрве Жувен.