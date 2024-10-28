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Футболист «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» вместо Винисиуса. «Реал» объявил бойкот церемонии вручения

Футболист «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» вместо Винисиуса. «Реал» объявил бойкот церемонии вручения

Буквально накануне церемонии «Золотой мяч» прочили нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору. В Париже в музыкальном театре «Шатле» прошла церемония вручения «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии France Football по итогам сезона 2023/2024.

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