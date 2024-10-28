Футболист «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч» вместо Винисиуса. «Реал» объявил бойкот церемонии вручения

Буквально накануне церемонии «Золотой мяч» прочили нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору. В Париже в музыкальном театре «Шатле» прошла церемония вручения «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии France Football по итогам сезона 2023/2024.
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