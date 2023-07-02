Что это было и зачем? «Марш справедливости» Пригожина

Самый главный вопрос, который повис в воздухе, касается именно целей этого военного выступления.Неужели Пригожин и вправду возомнил себя самым популярным политиком в России и абсолютным лидером общественного мнения? Неужели он действительно верил, что по пути следования его колонн к нему начнут присоединяться части Российской армии? Или он собирался силами только своей ЧВК пойти против ядерной сверхдержавы и взять всю власть?Очевидно ведь, что его конфликт с Минобороны был лишь предлогом, и весь этот кровавый «марш» был не ради отставки Шойгу.