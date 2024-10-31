Baza: Мошенники развели экс-советника президента Башкортостана Пчелинцева на 5 млн

Мошенники обманули бывшего советника президента Башкортостана на 5 млн рублей. Злоумышленники убедили 77-летнего Виктора Пчелинцева, что с его счетов переводят деньги главе «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Денису Капустину.
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