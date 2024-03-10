Mehr: В Тегеране прогремел взрыв, разрушены два здания

В столица Ирана Тегеране прогремел взрыв, в результате чего были обрушены два дома. Об этом заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы города Джалал Малеки, его слова приводит агентство Mehr.
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