В зарубежной прессе обсуждаются вопросы, связанные с экспортом военной техники Российской Федерации.
Западные медиа: Если Россия - «технологически отсталая страна», почему полмира стоит в очереди за российским вооружением
Комментарии
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Татьяна Александровна Шаталова
Виктор Межинский
Не питайся пропагандистской баландой украинского телевидения! Это Украина не создала ничего нового и продолжает выпускать то, что разработано ещё в Союзе. Россия занимает одно из первых мест в мире по оснащению вооружением 21 века, а по современному стратегическому вооружению вообще на 1 месте в мире. Увы, Украина, застрявшая в прошлом веке, реальность осознать не в состоянии.
жаль, что только по оружию мы на первом месте в мире. Потому, что производство оружия - это вторая по величине доходности статья. после продажи энергоносителей.
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13 час.
Татьяна Александровна Шаталова
Александр Тимошенко
В СССР даже не заикались о гиперзвуке! Не заикались о технологиях стелс. Не было даже намёка на нынешние РЭБ. Основная масса ракет это уже российского производства. Я был бы очень рад, чтобы наши враги рассуждали так же как ты. Но они то, в отличии от тебя, знают ситуацию полностью и не тешат себя иллюзиями.
Посмотрите РЕН ТВ. И гиперзвук были разработки и многое другое В СССР. это сейчас погоня за наживой не может родить ничего гениального. не может родить настоящих учёных.
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13 час.
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