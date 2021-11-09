Западные медиа: Если Россия - «технологически отсталая страна», почему полмира стоит в очереди за российским вооружением

Татьяна Александровна Шаталова

Александр Тимошенко

В СССР даже не заикались о гиперзвуке! Не заикались о технологиях стелс. Не было даже намёка на нынешние РЭБ. Основная масса ракет это уже российского производства. Я был бы очень рад, чтобы наши враги рассуждали так же как ты. Но они то, в отличии от тебя, знают ситуацию полностью и не тешат себя иллюзиями.