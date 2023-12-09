Ромашина: Россия стала спортивной страной благодаря Путину

Весь российский спорт поддержит кандидатуру президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в 2024 году, заявила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в ходе заседания инициативной группы по выдвижению кандидатуры Путина на выборы президента в штабе Народного фронта.