Люди, которые были правы

Мы можем смеяться над теориями заговора и считать людей, выдвигающих нелепые гипотезы, чудаками и фантазерами, однако то там, то тут появляются те, кому удается доказать свою правоту и предвосхитить будущие события.
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