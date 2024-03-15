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Состоится ли мощный рывок на Харьков и Одессу перед мирными переговорами?

Состоится ли мощный рывок на Харьков и Одессу перед мирными переговорами?

Интересная жизнь с Vera Star На фоне значительных достижений нашей армии, все чаще звучат слава о необходимости прекращения сегодняшнего конфликта несиловыми методами посредством переговоров.

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Комментарии
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Владимир Попов
Владимир Попов(Виппер)). И  Я. Кедми и Ю. Кот правы в том, что не зная причин сегодняшнего Финансового кризиса экспертами России, Украины и остального мира включая экспертов США, ошибки просто неизбежны.  Эксперты либо не знают причин кризиса , либо лукавят в то время как банкиры ФРС точно знают , что из кризиса им не выбраться, а вот отсрочить на неопределённо длительный срок процесс банкротства своего рыночного проекта, - возможно. Для этого им вовсе не нужна третья мировая война, им достаточно вести бесконечную локальную войну типа той, которую они ведут на Украине. Вот поему её надо заканчивать как можно скорее полным разгромом тамошнего бандеро-фашистского  режима.                                                 Ответить.
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6 час.
Юрий Селиванов
Переговоры должны называться КАПИТУЛЯЦИЯ. Всё остальное предательство!
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4 час.
Елена Захарова
Это может случиться, только при наличии грамотных стратегов и тактиков (настоящих полководцев). Кроме этого, необходимо уделить самое большое внимание интендентской службе. Её скорость, непрерывность и секретность доставки боеприпасов, питания и пр. В противном случае, СВО будет длиться не прерывно с увеличением гибели людей военных и мирного населения.
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2 час.

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