Состоится ли мощный рывок на Харьков и Одессу перед мирными переговорами?

Владимир Попов

Владимир Попов(Виппер)). И Я. Кедми и Ю. Кот правы в том, что не зная причин сегодняшнего Финансового кризиса экспертами России, Украины и остального мира включая экспертов США, ошибки просто неизбежны. Эксперты либо не знают причин кризиса , либо лукавят в то время как банкиры ФРС точно знают , что из кризиса им не выбраться, а вот отсрочить на неопределённо длительный срок процесс банкротства своего рыночного проекта, - возможно. Для этого им вовсе не нужна третья мировая война, им достаточно вести бесконечную локальную войну типа той, которую они ведут на Украине. Вот поему её надо заканчивать как можно скорее полным разгромом тамошнего бандеро-фашистского режима. Ответить.