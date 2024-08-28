Мадуро объявил о перестановках в правительстве Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о перестановках в правительстве страны. Часть министров сохранила занимаемые посты, другие портфели перераспределили между старыми и новыми участниками кабинета.
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