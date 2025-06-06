Константин Смирнов: Набиуллиной приходится выбирать между интересами бизнеса и социальной справедливостью

Центробанк России впервые за три года снизил базовую процентную ставку с 21% до 20%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что в целом денежно-кредитная политика (ДКП) останется жесткой.
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