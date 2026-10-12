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Царьград

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"План войны с Россией": В Варшаве генерал НАТО представил "Теорию победы"

"План войны с Россией": В Варшаве генерал НАТО представил "Теорию победы"

В Варшаве верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич представил "Теорию победы".

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