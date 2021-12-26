Парализованный американец смог написать твит силой мысли

62-летний американец с прогрессирующим параличом смог написать твит силой мысли. В 2020 году в его мозг вживили устройство, позволяющее людям с параличом взаимодействовать с электроникой (например, управлять курсором мышки), просто думая об этом.
62-летний американец с прогрессирующим параличом смог написать твит силой мысли. В 2020 году в его мозг вживили устройство, позволяющее людям с параличом взаимодействовать с электроникой (например, управлять курсором мышки), просто думая об этом.
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