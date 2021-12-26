smi.media

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ну а куда хохложопые денутся. Кому они нах.й нужны на западе. Эта хохлосрань вечное бремя России.Качиньский намекн...
  • Briz Bazelik
    Ну конечно, уж коль "Косиньчинский намекнул", - то какие могут-быть вопросы, это-же "отец Польской дерьмокраатии"!?Качиньский намекн...
  • Серж Южанин
    В ВСУ рассказали,...

Парализованный американец смог написать твит силой мысли

62-летний американец с прогрессирующим параличом смог написать твит силой мысли. В 2020 году в его мозг вживили устройство, позволяющее людям с параличом взаимодействовать с электроникой (например, управлять курсором мышки), просто думая об этом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх