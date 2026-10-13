Управляющий Курилин: при банкротстве суд проверяет сделки с родственниками

Арбитражный управляющий Вячеслав Курилин рассказал, что при банкротстве сделки по передаче имущества родственникам могут вызвать подозрения в попытке скрыть активы от взыскания.
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