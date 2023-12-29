В Ростовской области за разглашение гостайны осудили экс-начальника отдела полиции

Он проведёт в колонии два года.Ростовский областной суд вынес приговор бывшему начальнику шахтинского отделения №2 межрайонного отдела №2 управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Александру Стратонову.
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