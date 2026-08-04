🍲 Где в Большой Ялте можно купить обед по социальной цене Всего за 200 рублей в Ялте, Гаспре и Гурзуфе можно приобрести комплексный набор, в который входят гарнир, мясное блюдо и напиток.
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🍲 Где в Большой Ялте можно купить обед по социальной цене Всего за 200 рублей в Ялте, Гаспре и Гурзуфе можно приобрести комплексный набор, в который входят гарнир, мясное блюдо и напиток.