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test mazurok

2 подписчика
🍲 Где в Большой Ялте можно купить обед по социальной цене

🍲 Где в Большой Ялте можно купить обед по социальной цене   Всего за 200 рублей в Ялте, Гаспре и Гурзуфе можно приобрести комплексный набор, в который входят гарнир, мясное блюдо и напиток.

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