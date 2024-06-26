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Вьетнаму нужна Россия, чтобы уклониться от удушающих объятий США

Вьетнаму нужна Россия, чтобы уклониться от удушающих объятий США

Ещё раз вернёмся к визиту российского президента в КНДР и Вьетнам. И если с Северной Кореей всё вполне однозначно, то по поводу приёма Владимира Путина в Ханое звучали критические оценки, в том числе на страницах «ПолитНавигатора», – мол, Вьетнам давно плотно привязан экономически к Западу, и русским там ничего не светит.

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