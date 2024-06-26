Вьетнаму нужна Россия, чтобы уклониться от удушающих объятий США

Ещё раз вернёмся к визиту российского президента в КНДР и Вьетнам. И если с Северной Кореей всё вполне однозначно, то по поводу приёма Владимира Путина в Ханое звучали критические оценки, в том числе на страницах «ПолитНавигатора», – мол, Вьетнам давно плотно привязан экономически к Западу, и русским там ничего не светит.