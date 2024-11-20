Корбин потребовал разъяснений от премьер-министра по Storm Shadow

Прояснить ситуацию с британскими ракетами Storm Shadow, предположительно использованными для ударов по российской территории, призвал премьер-министра Кира Стармера бывший глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин 20 ноября на своей странице в соцсети X.
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