Аудиенция в Санкт-Петербурге продолжались более трёх часов. Стороны обсудили насущные вопросы, в том числе украинский кризис.
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