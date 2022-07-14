МАРИУПОЛЬ. ЖЕСТКАЯ ХРОНИКА боев в обход цензуры: Зае***! Х*** вы катаетесь придурки! ТУТ ВОЙНА! (2 часа)

Наши отрезают дом в котором засели укропы - девятина. Несмотря на бой, убитых, раненых и ТОТАЛЬНЫЙ АД, мимо противоборствующих сторон продолжают ходить гражданские, ездить машины с флажками и на линию огня даже выезжает машина с гуманитаркой.
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