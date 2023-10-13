15 октября - профессиональный праздник работников дорожного хозяйства

Можно ли представить современный мир без дорог, без возможности быстро и легко добраться в нужное место? Благодаря труду дорожников развивается инфраструктура Салехарда, создаются комфортные условия для северян.
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