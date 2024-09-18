Российских мужчин предупредили о рисках «пивного живота»

С предостережением выступила доктор Зарема Тен. Выяснилось, чем опасен «пивной животик» у мужчин. Это не просто эстетическая проблема, предупредила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен, пишет «РИА Новости».