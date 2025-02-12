Невролог Мартынов назвал переутомления и стресс причинами плохой памяти

Еще один фактор – чрезмерное использование гаджетов Тревога, переутомления, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, а также чрезмерное использование гаджетов могут являться причинами плохой памяти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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