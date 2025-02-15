Intel участвует в переговорах с TSMC по поводу передачи в управление своих предп...

Intel участвует в переговорах с TSMC по поводу передачи в управление своих предприятийНовость о возможном участии тайваньской TSMC в оперативном управлении американскими предприятиями Intel в течение уходящей недели получала своё планомерное развитие, и к концу недели стало известно, что в переговоры вовлечены американские чиновники, а также руководство обеих компаний.