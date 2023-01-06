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Аналитик Чернов спрогнозировал рост курса доллара и евро

Аналитик Чернов спрогнозировал рост курса доллара и евро

Аналитик Freedom Finance Global Владимир в беседе с RT спрогнозировал рост курса доллара и евро. «Российский рубль начал 2023 год со снижения к американскому доллару и китайскому юаню, но при этом он укрепляется к евро», — рассказал аналитик.

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