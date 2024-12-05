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Бунт в Абхазии - дело рук олигархов: О скрытых смыслах и решении высказался Кот

Бунт в Абхазии - дело рук олигархов: О скрытых смыслах и решении высказался Кот

ФОТО: FREEPIK Депутаты парламента Абхазии в ходе внеочередного заседания проголосовали против ратификации абхазо-российского соглашения, которое касалось инвестиционной активности наших юридических лиц на территории республики.

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