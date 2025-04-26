Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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  • Людмила Редько
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Унылый Тёркин Геворкяна таки выйдет на 80 лет Победы

Унылый Тёркин Геворкяна таки выйдет на 80 лет Победы

Я монстр, я чудовище в этом смысле. Я вне возраста. – говорит режиссёр нового Тёркина. И я с ним согласен.

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Комментарии
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ВераВерная
И это покажут к Дню Победы? Жесть...
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1 д.
Борис Тросницкий
А чего ждали, граждане? Капитализм... Он физически не может признать, что где-то что-то без него было лучше. А, если и было, то он должен это обгадить… И он крадет все, что под руки попадется. Сущность такая. Вот и разворовывая наследие социалистического Советского Союза, до сих пор пользуясь украденными наработками Советского народа, не может не плюнуть в сторону социализма. Физиологически не может! ПээС. Спасибо, стянул- само собой со ссылкой…
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1 д.
Степан Иванов
&quot;...усилия, деньги, декорации растрачены впустую.&quot; Нет не впустую, а точно откровенная антисоветская дрянь&quot;, которую в очередной раз выплёскивают на страну  её НАРОд  такие вражины как Эрнст и заправилы &quot;культуры&quot;.
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10 час.
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