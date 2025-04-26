Унылый Тёркин Геворкяна таки выйдет на 80 лет Победы

Борис Тросницкий

А чего ждали, граждане? Капитализм... Он физически не может признать, что где-то что-то без него было лучше. А, если и было, то он должен это обгадить… И он крадет все, что под руки попадется. Сущность такая. Вот и разворовывая наследие социалистического Советского Союза, до сих пор пользуясь украденными наработками Советского народа, не может не плюнуть в сторону социализма. Физиологически не может! ПээС. Спасибо, стянул- само собой со ссылкой…