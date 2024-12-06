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Рязанские новости

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В Рязани планируют внести изменения в границы исторического поселения города

В Рязани планируют внести изменения в границы исторического поселения города

Планируется внести изменения в постановление правительства о включении Рязани в перечень исторических поселений регионального значения, утверждении границы его территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам.

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