Сотни граждан Таджикистана застряли на КПП «Саргарчин» на границе Казахстана и России, сообщило агентство «Азия-Плюс».
МИД Таджикистана заявил о массовых отказах во въезде в Россию
Комментарии
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Игорь Василевский
А что, мы обязаны их пускать? Эту неграмотную и дикую массу ничего не умеющих людей? Зачем?
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17 час.
НЗ
Николай Зуев
А зачем нам нужна вся эта шелупень и отребье? Пусть у себя и сидят
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17 час.
Ю
Юлия
Пусть разворачиваются обратно и живут дома, поднимая свою экономику. Зачем ехать в плохую Россию?
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16 час.
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