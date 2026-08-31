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Слесари, токари, монтажники, машинисты, а также повара и врачи - вошли в список

Слесари, токари, монтажники, машинисты, а также повара и врачи - вошли в список наиболее дефицитных профессий в Волгоградской области На юге России сохраняется заметный дефицит кадров: наиболее остро работодатели испытывают нехватку специалистов в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

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