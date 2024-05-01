С 1 мая в лесах Архангельской области открывается пожароопасный сезон

Соответствующее постановление опубликовано региональным правительством.В ходе пожароопасного сезона этого года на территории Поморья будут активизированы профилактические меры, включая мониторинг и патрулирование лесов и прилегающих территорий.
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