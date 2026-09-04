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Трамп послал фосфоресцирующий сигнал европейским ястребам

Трамп послал фосфоресцирующий сигнал европейским ястребам

Президент США Дональд Трамп выставляет Европе счет на возврат средств, переданных администрацией Байдена на военную помощь режиму Зеленского.

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