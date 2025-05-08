Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мария Шукшина раскрыла ориентацию Киркорова: «Он просто гордился этим, рубаху на себе рвал»

Мария Шукшина раскрыла ориентацию Киркорова: «Он просто гордился этим, рубаху на себе рвал»

Актриса жестко раскритиковала певца. Заслуженная артистка РФ и общественный деятель Мария Шукшина последние несколько лет ведет свой блог, где обсуждает насущные вопросы с россиянами и не боится затрагивать даже самые острые темы.

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