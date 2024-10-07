Преставление преподобного Сергия Радонежского: духовное наследие, народные традиции и приближение зимы Ольга Вайленко8 октября православная Россия отмечает значимую дату — преставление преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых Русской церкви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии