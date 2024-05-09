В Симферополе показали спектакль о детях войны

В Симферополе состоялась премьера спектакля «Классика Победы. Дети-герои». Фото: «Движение Первых»В основу спектакля легли истории бабушек и дедушек, ставшими героями Великой Отечественной войны в детстве и юности.
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