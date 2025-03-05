Николай Азаров: Кто управляет политикой?

Что такое политика глобализма и как она влияет на национальные границы и ценности? Какие роли играют финансовый капитал и семейство Ротшильдов в политике? Каковы основные противоречия между сторонниками глобализма и промышленного развития? Что такое политика глобализма? Это политика разрушения национальных границ, уничтожения традиционных ценностей, превращения людей в послушных роботов.
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