Николай Азаров: Кто управляет политикой?

Что такое политика глобализма и как она влияет на национальные границы и ценности? Какие роли играют финансовый капитал и семейство Ротшильдов в политике? Каковы основные противоречия между сторонниками глобализма и промышленного развития? Что такое политика глобализма? Это политика разрушения национальных границ, уничтожения традиционных ценностей, превращения людей в послушных роботов.