Россиян предупредили об опасностях атеросклероза сосудов

Атеросклероз артерий — одна из самых распространенных болезней во всем мире, включая Россию. Заболевание опасно развитием осложнений, включая инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и гангрену конечностей, рассказал «Газете.
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