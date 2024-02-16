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Россиян предупредили об опасностях атеросклероза сосудов

Россиян предупредили об опасностях атеросклероза сосудов

Атеросклероз артерий — одна из самых распространенных болезней во всем мире, включая Россию. Заболевание опасно развитием осложнений, включая инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и гангрену конечностей, рассказал «Газете.

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