Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Катар может прекратить поставки газа в ЕС из-за нового закона "о должной осмотрительности"

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что страна прекратит поставки газа в Европейский Союз, если государства-члены будут строго применять новый закон, направленный на борьбу с принудительным трудом и экологическим ущербом.

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