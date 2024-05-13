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Международный медицинский центр Top Rambam

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Мифы и правда о псориазе. Как его лечить

Мифы и правда о псориазе. Как его лечить

В нашей серии «Медицинские мифы» мы открыто подходим к медицинской дезинформации. Используя мнение экспертов и рецензируемые исследования, чтобы отделить факты от вымысла, мы вносим ясность в пронизанный мифами мир медицинской журналистики.

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