Мифы и правда о псориазе. Как его лечить

В нашей серии «Медицинские мифы» мы открыто подходим к медицинской дезинформации. Используя мнение экспертов и рецензируемые исследования, чтобы отделить факты от вымысла, мы вносим ясность в пронизанный мифами мир медицинской журналистики.
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