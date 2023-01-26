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Merkur: украинская армия столкнется с «логистическим кошмаром» из-за танков Leopard 2

Merkur: украинская армия столкнется с «логистическим кошмаром» из-за танков Leopard 2

Поставки танков Leopard 2 на Украину могут обернуться для ВСУ «логистическим кошмаром», заявил сотрудник Центра исследований безопасности в университете ETH в Цюрихе Никлас Масур.

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